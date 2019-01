Inps e Inail a rischio commissariamento

Inps e Inail, il governo valuta il commissariamento dei due enti. Si va verso il commissariamento per Inps e Inail in attesa di una riforma compiuta della governance, secondo quanto scrive l'Agenzia Ansa, sarebbe questa la strada per superare l'empasse della riforma della governance dei due enti.

Il Governo quindi, subito dopo il varo del decreto che introdurrà Quota 100 e il Reddito di cittadinanza ma che prevederà anche il ritorno dei consigli di amministrazione per gli enti, dovrebbe nominare i commissari.Ci sarà più tempo quindi per la nomina dei Cda e dei presidenti che non è escluso siano gli stessi commissari, come già per l'Inps con Sassi e Mastrapasqua. Tito Boeri (in scadenza a febbraio) e Massimo De Felice (in scadenza a novembre 2020), contestualmente o nei giorni immediatamente successivi il governo dovrebbe varare un decreto di nomina dei due nuovi commissari degli istituti.

Preoccupazione è stata espressa dal presidente del Civ dell'istituto, Guglielmo Loy. «Quella attuale è una fase nella quale sarebbe necessaria stabilità. Mi preoccupa che non ci sia ancora certezza sulla governance dell'Inps». Servono, secondo Loy, «risposte immediate» dal Governo.