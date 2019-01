Odio... ci sono bambini! Su uno schermo dell'Ikea un video super bollente

Sorpresa e indignazione - soprattutto per la presenza di bambini -all’interno di un negoziodove sul maxi-schermo invece della solita pubblicità dei mobili è stato trasmesso un video molto bollente. Martedì 3 gennaio i clienti che erano andati a fare shopping, poco prima di mezzogiorno, hanno visto uno strano video sugli schermi. Il filmato è stato mandato in onda per errore, tutti i clienti del negozio Ikea sono rimasti sconvolti da quelle immagini esplicite.

Quando se ne sono accorti invece di spegnere il grande schermo, un dipendente ha pensato bene di coprire lo schermo con un asciugamano che però non era sufficiente a coprire tutto. E tutti hanno visto come continuava il filmato. Erano presenti bambini che avevano accompagnato i genitori a fare shopping, una persona che era presente ha detto che il video è stato mostrato per diversi minuti prima che i dipendenti si rendessero conto di ciò che stava accadendo nel negozio.

I bambini sono rimasti scioccati, un portavoce dell’Ikea ha detto a metro.co.uk: “Ikea Hong Kong è dispiaciuta per l’incidente e ora sta conducendo ulteriori indagini”. Non è ben chiaro come il filmato sia finito sul grande schermo, probabilmente qualcuno ha hackerato il sistema e trasmesso il filmato.