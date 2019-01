Nessuna comunicazione ufficiale! I Fatti vostri chiude i battenti?

Secondo il suo regista e creatore Michele Guardì è il "programma più longevo d'Italia, anzi d'Europa". Ma I Fatti Vostri non potrebbe fermarsi prima della prossima stagione, quella che segnerebbe il trentesimo anno di vita del varietà con ospiti del mattino. Più spazio all’informazione e il possibile ritorno della satira di Daniele Luttazzi. È la ricetta di Carlo Freccero, nuovo d. Nella nuova programmazione firmata Freccero potrebbero non essere confermati programmi storici come I Fatti Vostri. Quello condotto da, per il nuovo direttore di rete, è “” ha spiegato durante l’incontro con i giornalisti.

La notizia è piombata come un fulmine a ciel sereno sulla squadra che lavora a I Fatti Vostri e lo stesso conduttore, interpellato da Fanpage, pur non nascondendo la sua sorpresa, non ha voluto entrare nel merito della vicenda. Ha detto Magalli : “Nessuna comunicazione ufficiale, nessun commento. La Rai è padrona dei suoi palinsesti, non noi conduttori. Sono troppo amico e troppo ammiratore di Freccero per criticare i suoi eventuali orientamenti che, ripeto, per ora non sono divenuti decisioni ufficiali”.