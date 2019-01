Morta da sola e in miseria! Ma Raffaella Donvito era milionaria

Soltanto dopo la sua morte si è scoperto che la donna, che aveva sempre vissuto in condizioni di apparente povertà, era in realtà titolare di un grosso patrimonio immobiliare. La 78enneè morta a Milano il 25 aprile 2018,. Ma, in realtà, era molto ricca. A raccontare del giallo di Via Lulli è il Corriere . La donna era originaria di Tripoli, ma in Italia dagli anni '60, era malata da tempo, probabilmente un tumore. Dopo la morte si è scoperto che la signora era in possesso di unimportante, ereditato dopo la morte del compagno.

A scoprirlo sono stati i vicini di casa, che si erano mobilitati per trovare degli eredi che potessero rilevare i suoi due appartamenti. Per evitare che potessero cadere nel degrado hanno iniziato la ricerca dei parenti della donna. Dopo qualche mese, la scoperta del suo patrimonio : Grazie all'attività dei vicini la svolta sulla ricerca degli eredi potrebbe essere vicina: a loro andranno le due società immobiliari intestate alla donna e varie proprietà e terreni disseminati tra Milano, Bergamo, Como e Mantova.

La donna, un tempo consulente fiscale, si era probabilmente ammalata e sicuramente debilitata. Negli ultimi tempi faceva vita solitaria, rifiutandosi di vedere praticamente chiunque, in uno dei due appartamenti di via Lulli. Raffaella aveva detto ai vicini di non avere nessun parente in Italia. Per fortuna, sembra che la ricerca sia vicina alla fine : "Nata nel marzo del 1940, la donna è morta in apparente stato di povertà lo scorso 25 aprile e nessun parente si è fatto avanti per curarne la sepoltura. Tanto che la salma è restata per più di un mese all'obitorio del Policlinico: vista l'assenza di congiunti, il Comune di Milano ha organizzato un funerale a proprio carico [...] Del resto a chi abitava nel palazzo dove per un periodo la donna aveva svolto la sua attività di consulente fiscale aveva sempre raccontato di non avere parenti in Italia, ma solo una cugina negli Stati Uniti".