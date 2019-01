40 cani morti e nascosti nel freezer! La crudeltà di Donna Roberts

Ha sconvolto la comunità dell'arresto di una donna accusata di crudeltà sugli animali, la 65enne, di Shamong Township, è stata arrestata, i suoi vicini hanno visto le condizioni in cui i suoie per questo motivo hanno chiamato subito le autorità locali che hanno trovato ben 200 cani costretti a vivere in alcune gabbie, in condizioni orribili, nel suo giardino. Quattro di questi cuccioli, stavano talmente male che sono stati portati d’urgenza alla clinica veterinaria. 162, molti dei quali barboncini, erano vivi e gironzolavano nelle stanze e nel giardino.

Ma la scena più straziante è stata quando all’interno di un congelatore la polizia ha trovato quarantaquattro cani, conservati nelle bustine di plastica. “Invece di seppellirli li ho messi nel freezer per sentirli più vicini”, ha detto la donna. "I cani sono stati trovati, sia all'interno sia all'esterno, tra escrementi e rifiuti", ha detto il detective Ian Fenkel. Quando gli agenti hanno chiesto informazioni, la signora ha detto che aveva tenuto i cani morti nel congelatore perché voleva portarli dal veterinario per l’autopsia, ma si era ricordata di loro solo 7 anni dopo. Ora i giudici le hanno vietato di avvicinarsi o prendere in casa animali fino alla fine del suo processo.