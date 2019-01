Ha il cancro... ma non sta morendo! Olivia Newton-John gravemente malata

Olivia Newton-John ha risposto con un sorriso alle voci che la volevano in un. Attraverso un video pubblicato sula celebre protagonista 70enne di "" ha infatti rassicurato i fan: "".

Aveva lottato contro il cancro nel 1992, poi nel 2017 il terribile male si è ripresentato nuovamente al seno e l’anno scorso la diagnosi dei medici ha rivelato un alto tumore alla schiena. Ma Olivia Newton-John non si è mai lasciata abbattere e ha continuato a lottare per la vita. Nelle ultime ore, però, alcuni siti americani e australiani, infatti, hanno rivelato che per l’attrice di Grease non ci sarebbe più nulla da fare. “Non le restano molte settimane. Ora lei vive in un ranch in California con il marito dove sta pianificando di trascorrere i suoi ultimi giorni”.

La notizia ha fatto in poco tempo il giro del mondo, costringendo la diretta interessata a intervenire personalmente: “Le voci sulla mia imminente morte sono state molto esagerate. In realtà sto bene. Vi auguro un felice 2019. Vi ringrazio tutti per il vostro amore e per il supporto” ha detto in un video postato su Twitter. Dal 1992 sta combattendo contro il cancro. ma nel video ammette di sentirsi bene e augura a tutti "un 2019 felice e in salute. Grazie per il vostro straordinario amore e supporto da parte mia e dall'Olivia Newton-John Cancer Wellness Center di Melbourne, Australia".