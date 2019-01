Mi controllava su tutto! la donna presa al guinzaglio dal compagno

La 37enne picchiata ai Gradoni di Chiaia, «ero andata via di casa perché stanca delle continue violenze, ma lui mi ha raggiunto e ha iniziato a picchiarmi fino a farmi svenire». "Lui mi controllava su tutto, volevo andare via di casa ma lui mi ha picchiata e legata al guinzaglio, poi non ricordo più nulla". E' ancora in ospedale la giovane, un connazionale, portata poi al Centro Traumi dell'Ospedale Cardarelli di Napoli.

Madu, questo il suo nome, vive a Napoli da cinque anni e lavora come collaboratrice domestica. Stanca dei continui soprusi da parte del convivente, aveva deciso di lasciare quella casa. "Avevo fatto la valigia, ma lui mi ha gettato via il cellulare, mi ha picchiata e mi ha legata al guinzaglio. Dopo, non ricordo più nulla di quello che è successo", racconta a Massimo Romano di NapoliToday. Ciò che la donna non ricorda è di essere stata trascinata con il guinzaglio per i gradoni di Chiaia, riportando traumi che, per fortuna, non si sono rivelati gravi. "Io voglio solo lavorare, mando soldi a mia figlia che vive in Sri Lanka e sta studiando. Vorrei aiutare mia madre e mia sorella. Qui non ho nessuno, avevo solo lui. Questo mese non ho potuto mandare soldi alla mia famiglia. Voglio uscire dall'ospedale presto per tornare a lavorare".