L’isola dei Famosi : I primi nomi confermati per il reality

La stagione dei reality è una realtà imprescindibile per Canale 5 anche nel 2019. Dopo la chiusura, lo scorso 10 dicembre, della terza edizione del Grande Fratello vip, si stanno mettendo a puntoe la versione del Grande fratello dedicata alle persone comuni. C’è grande attesa per la nuova edizione de L’isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 arriverà in tv e in prima serata dal prossimo 24 gennaio, condotto di nuovo da. Il settimanale Spy alza il velo sui naufraghi che parteciperanno alla prossima avventura e, tra conferme e new entries, c’è ancora da chiarire chi sarà l’inviato e l’opinionista in studio.Nell’Isola dei Famosi sono confermati:(ex Leader dei Pooh),(giornalista convertito alla fede),(ex gieffina),(ex volto di Amici),(sosia di Melania Trump) e(celebre judoka).

A sorpresa il figlio di Brigitte Nielsen non prenderà parte alla trasmissione, mentre sta per firmare il contratto, un bomber di serie A famoso per le sue conquiste femminili. L’inviato dovrebbe essere Daniele Bossari facendo sfumare il nome di Walter Nudo. In studio tra gli opinionisti si stanno vagliando diverse scelte. Dopo i nomi di De Martino, Belen Rodriguez, Alba Parietti e Valeria Marini, spunta quello di Alda D’Eusanio che verrà affiancata da una seconda voce. Un posto, tra i nuovi naufraghi, è riservato ad un personaggio non famoso che viene scelto attraverso un contest sul web. Il titolo è Saranno isolani, parte il prossimo 8 gennaio sulla piattaforma streaming Mediaset play ed anticipa il reality vero e proprio. Non resta che attendere ulteriori dettagli.