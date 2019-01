Faccia a Faccia! Belen Rodriguez incontra Chiara Scelsi... la nuova fidanzata di Stefano De Martino

Che Stefano De Martino sia ufficialmente fidanzato con la modella Chiara Scelsi pare esserne sicuro il settimanale Chi.in un vero e proprio faccia a faccia... le duesi sono casualmente incontrate a Milano in un negozio di abbigliamento. Ilha paparazzato l'incrocio e parla di '' ... la nuova presunta fiamma di De Martino - anche se Alfonso Signorini parla ufficialmente di 'fidanzata'. Le due si sono incontrate in un negozio di abbigliamento di, scelto da entrambe per fare un po' di shopping, come le foto scattate da Chi dimostrano, la Scelsi era stata poco prima a pranzo con De Martino, per poi concedersi qualche ora per sè.

Ma ad un certo punto spunta proprio l'ex : "Per uno strano scherzo del destino, il fotografo di Chi ha sorpreso Chiara, dopo un pranzo con Stefano, in un negozio dove erano presenti Belen Rodriguez e Santiago"... sarà stato del tutto casuale, o le due saranno già amiche e sarà stata proprio Belen a consigliare a Chiara il suo negozio di abbigliamento di fiducia? Tra lei e il ballerino sembrerebbe esserci proprio del tenero ma, al momento, sul tipo di rapporto che li unisce e sui loro sentimenti entrambi hanno fatto trapelare poco.