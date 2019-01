Adesso basta! Per Meghan Markle il principe Harry deve smetterla

Il principe Harry avrebbe stravolto la sua vita da quando ha conosciutoe l'ha sposata. "", ha raccontato una fonte vicina alla Famiglia Reale. Dopo anni tra festini ed eccessi, Harry ha deciso di finirla, soprattutto ora che sta per diventare padre.

Secondo i tabloid britannici, Meghan avrebbe costretto suo marito ad abbandonare alcolici, caffè, tè, oltre a fare più attività fisica. Altra enorme prova d'amore è stato anche mettersi a fare yoga, sempre su richiesta della moglie : “Considerando che da quando era adolescente era sempre stato un bevitore piuttosto accanito, è un bel risultato”, ha raccontato una fonte vicina alla Famiglia Reale al tabloid britannico Express... “Adesso infatti, Harry beve solo acque minerali ultra-salutari, in abbinamento, una dieta più bilanciata e qualche esercizio in più... Mangia bene, non avvelena il suo corpo, fa esercizi, pratica un po’ di yoga ed è molto più felice. Tutto quello che ha fatto Meghna è stato mostrargli che c’è un altro modo di vivere e lui ne è diventato un grande sostenitore” Inoltre secondo gli ultimi sondaggi la maggior parte degli americani augura a Meghan Markle di separarsi dal principe, magari in seguito ad uno scandalo. A svelarlo è stato AJ Benza, celebre gossip columnist, conduttore e commentatore, che lavora per testate come E! Entertainment Television, Newsdays e New York Daily News. Meghan per la cosa è rimasta scioccata, tanto che sarebbe già corsa ai ripari, chiedendo al marito di organizzare un Royal Tour negli Stati Uniti subito dopo la nascita del loro primo figlio.