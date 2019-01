1 milione a puntata? Simona Ventura dice addio a Temptation Island Vip per The Voice Italy

Dopo le voci delle ultime settimane, arriva la conferma, Simona Ventura lascia Mediaset, dove avrebbe dovuto condutture la seconda edizione di «Temptation Island Vip», per tornare in Rai al timone di «The Voice of Italy». È appena stato dato l’annuncio ufficiale che aarriveràma già è scoppiato il putiferio... colpa del rumor diffusosi rapidamente secondo cui ogn.Èad aver lanciato l’indiscrezione facendo strabuzzare gli occhi a Michele Anzaldi della Commissione Vigilanza Rai, che ha iniziato ad indagare minacciando un’interrogazione parlamentare sulla spesa di finanze pubbliche.

Nelle ultime settimane Simona Ventura ha vissuto importanti cambiamenti a livello personale – con la rottura dopo 6 anni insieme da Gerò Carraro – e professionale: da pochissimo infatti è stato ufficializzato l’addio a Mediaset. Grazie alla determinazione di Carlo Freccero, la rete che l’ha sempre voluta – e forse un po’ rimpianta – ha strappato al Biscione una conduttrice di tutto rispetto come Super Simo anche se pare che a Mediaset non si siano strappati i capelli per il suo addio.

Il DG dei palinsesti di Cologno, Marco Paolini, intervistato da Il Messaggero, si è lasciato sfuggire un commento freddino, che contiene – forse tra le righe – una frecciatina: “E’ stato un peccato. Temptation Vip le era venuto bene. Ma è la legge del calciomercato”.Il che suona un po’ come ‘Morto un Papa, se ne fa un altro’ e la lista dei pretendenti per sostituire la Ventura al timone di Temptation Island Vip sono parecchi: da Bisciglia a Barbara D'Urso passando per Belen