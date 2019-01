Dopo circa due anni di commissariamento presto le elezioni alla Misericordia San Francesco di Massa

Presto la locale" avrà il nuovo Consiglio ed i nuovi organi .Nelle prossime settimane infatti il Commissario Bruno Ciuffi predisporrà come da Statutotutti i procedimenti per arrivare all'Assemblea elettiva. Ciuffi, come è noto, è Commissariostraordinario dalla fine di maggio del 2017 e tanto è stato fatto da quella data ad oggi."Fino ad ora dice Bruno Ciuffi - le elezioni non si potevano indire perchè si attendeva ilnuovo Statuto ora che l'abbiamo adottato e saremo pronti ad apportare sostanzialimodifiche introdotte obbligatoriamente per adeguarci alla riforma del terzo settoredopodiché saranno indette."La mia nomina di commissario, arrivata dalla Confederazione nazionale - continuaBrunio Ciuffi - mi ha permesso di rendermi utile in prima persona per portare acompimento i progetti iniziati dai miei predecessori, siamo riusciti a concludere moltiprogetti ambiziosi che avevamo in cantiere. Tra le varie incombenze una delle prime, inordine di tempo, è stata quella di predisporre la bozza di bilancio da sottoporre all'assemblea. Ciò mi ha consentito di raccordarmi con il commercialista, coi contabiliall'interno della Misericordia e coi precedenti presidenti in carica, al fine di prenderevisione di tutta la situazione contabile amministrativa e gestionale. La situazione patrimoniale della Misericordia è solida e si è notevolmente rafforzata. Nonostante il nettomiglioramento economico e finanziario ottenuto, ritengo doveroso ed opportunocontinuare ad attuare una sostanziale prudenza nell'impiego delle risorse. Abbiamo poi in un'assemblea appositamente convocata all'unanimità, alla presenza di un membroregionale di Confederazione, adottato il nuovo statuto, riservandoci la possibilità diadeguamento al nuovo codice del terzo settore. Come appunto dicevo in precedenza".

IlCommissario straordinario aggiunge: "nel corso di questi 18 mesi abbiamo portato acompimento progetti che ormai da alcuni lustri ci portavamo dietro senza risoluzione, perinciso: abbiamo risolto alcune situazioni relative a proprietà immobiliari concesso in usogratuito l'ambulatorio di Castagnara, provveduto definitivamente alla sistemazione dellapratica relativa allo stabilimento balneare, inaugurato una stele all interno dello stesso La cosa mi ha reso veramente felice e della quale vado fiero ed orgoglioso. Ve laracconto partendo da una citazione di Virginia Woolf ... Ogni onda del mare ha una lucedifferente, proprio come la bellezza di chi amiamo."

Ed è cosi che, finalmente, abbiamoreso omaggio al nostro amato confratello Stefano Ridolfi, inaugurando la stele che loricorderà per sempre, all'interno del nostro stabilimento balneare riservato solo ai nostriiscritti . Mi preme sottolineare le Giornate di prevenzione che da quando sonoCommissario sono state molte e gratuitamente sono state visitate alcune migliaia di .

Ciògrazie al pool di specialisti volontari coordinati dal nostro volontario Direttore Sanitario eResponsabile scientifico di queste iniziative: Dottoressa Maria Laura Valcelli e ovviamente,grazie ai nostri volontari in particolare al "Gruppo Giovani" sempre presenti. . E non cifermiamo qui: nelle prossime settimane illustreremo le prime iniziative del 2019- Quindinon mi resta che ringraziare ciascuna delle persone che mi sono state accanto in questimesi, grazie al contributo di tutti siamo riusciti ad affrontare nel migliore dei modi questoperiodo straordinario per la Misericordia. E' con grande piacere e con il cuore pieno di gioia che auguro a tutti un felice Anno Nuovo, che i desideri di questi magici giorni difesta si possano avverare - conclude il Commissario della Misericordia "San Francesco"Bruno Ciuffi e che la strada per realizzarli porti ad ognuno di noi solo felicità, fortuna eamore."