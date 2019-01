Amata e presa in giro! Uomini e donne, le rivelazioni su Gemma Galgani

". Antonio Jorio, storico protagonista deldi, intervistato dalcommenta gli sviluppi sentimentali della sua amica, incontrata in tv il giorno della prima registrazione del programma di. Spiega l'ex cavaliere riguardo alla Galgani : "".

Negli studi di Canale 5 il cavaliere ha trovato l'amore della dama Annamaria Pancallo: "Oggi possiamo dire che sono tutte rose e fiori, ma per due-tre anni, non è assolutamente stato così, perché ci sono stati momenti in cui abbiamo litigato ferocemente, ci siamo lasciati e ci siamo ripresi, ci siamo abbandonati; insomma ne abbiamo fatte di cotte e di crude. Poi, fortunatamente, è arrivato il giorno in cui ci siamo guardati negli occhi, e abbiamo capito che né io e né lei potevamo fare a meno di questo amore. La cosa più bella è proprio questa, il mio è un amore ricambiato".