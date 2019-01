Le cose che non sapete! I Ferragnez svelano i retroscena del matrimonio

Se pensavate di sapere tutto sulle nozze deivi sbagliate... Nonostante le tante storie su, le dirette degli invitati da Noto e le centinaia di foto del ricevimento pantagruelico qualcosa era ancora rimasto celato all'occhio sempre vigile dei social. Ci ha pensatoa svelare ai follower "le cinque cose che ancora non sapevate del matrimonio dei Ferragnez".

Il rapper ha messo in fila i simpatici retroscena, partendo dalla strana "tintarella" con cui si è presentato all'altare ("Mi hanno truccato per via di una costellazione di brufoli che ha deciso di farmi visita per il lieto evento") e proseguendo con le "vittime" dei festeggiamenti esagerati ("tra cui mio padre"). Anche gli ospiti hanno avuto i loro problemi come il fidato Ceskiello che "si è appostato dietro una troupe ed è stato allontanato in malo modo", oppure "l’incredibile salvataggio alla Baywatch" dopo il lancio di un invitato in piscina. Anche il piccolo Leo ha avuto la sua parte nell'organizzazione dell'evento: "si è goduto il Luna Park il giorno prima della festa testando tutte le giostre a disposizione".