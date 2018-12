Mi farebbe piacere parlare di nuovo con te! La richiesta di Katia Ricciarelli a Pippo Baudo

L’ultima puntata del 2018 diè stata dedicata in buona parte alle previsioni dell’oroscopo di Mauro Perfetti, che con le sue parole ha riacceso le speranze di.La soprano originaria di Rovigo, ospite del contenitore di Rai 1, è nata sotto il segno del Capricorno e le è stato prospettato unalle porte.

Non appena Perfetti ha parlato di ritorno di fiamma, gli spettatori in studio si sono scatenati in un coro da stadio al grido di ‘Pippo, Pippo’ dando chissà il coraggio all’artista di farsi di nuovo avanti con il suo ex. Ha confessato la Ricciarelli a Domenica In : “Pippo ha scritto un libro, bellissimo dove dice che vorrebbe far pace con le sue ex. Io sono una sua ex, siamo stati tanti anni insieme. Ecco, Pippo te lo dico con il cuore, mi farebbe molto piacere parlare di nuovo con te”.