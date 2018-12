Amadeus mi abbiocca che è una bellezza! La gaffe di Tiberio Timperi

Deve essere arrivato piuttosto stancoi alla fine del 2018 e soprattutto al termine dell’ultima puntata deconsiderato che si è reso protagonista di una serie piuttosto copiosa di gaffe, non ultima quella sul collega

Quando il presentatore ha voluto accennare all'appuntamento con L'anno che verrà su Rai 1 stasera, ha detto: “Vi ricordo Capodanno con Amadeus, io lo metto in sottofondo e mi addormento, mi abbiocco che è una bellezza” rendendosi subito conto dell'uscita infelice sul collega... un anno piuttosto per il conduttore 54enne che non riesce a convincere i telespettatori visti gli ascolti deludenti. Per il 2019 la ipotizza addirittura un passaggio di Elisa Isoardi, altra delusione che arriva da La prova del cuoco!