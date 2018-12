Sbranata a 22 anni da un leone! Alexandra uccisa in un parco in Nord Carolina

Un leone hache aveva appena cominciato a lavorare nel Conservators Center di Burlington, in Nord Carolina, dove era tenuto l'animale. Il leone è riuscito a liberarsi ed è entrato nello spazio dove stavano lavorando la 22enne a altre persone dello staff. L'animale è stato soppresso per permettere il recupero del corpo della ragazza., neolaureata dell'Indiana che da appena due settimane lavorava nella riserva naturalistica del North Carolina.

Il leone è stato abbattuto per consentire il recupero della giovane, che non è sopravvissuta alle ferite causate dal leone. La 22enne faceva parte di un team specializzato e stava pulendo l'area quando il leone è uscito da un spazio che si supponeva chiuso.

La struttura è stata avviata nel 1999 e ospita oltre 80 animali, tra cui 14 tra leoni e tigri. Dal 2007 organizza tour per i visitatori, che sono decine di migliaia l'anno. I responsabili del centro, che accoglie e cura animali quali i grandi felini abbandonati o trovati dalle forze di polizia in condizioni degradate, sono sotto shock e «devastati per la perdita della giovane».