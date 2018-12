Facebook più importante della piccola Naomi! La bimba è morta annegata

Lei l'aveva lasciata sola nel bagnetto per andare a controllare. Questa l'ipotesi della polizia che sta indagando su Kayla Lynton, 23 anni. La ragazza è stata, il suo telefonino sequestrato: in ballo una "finestra di dieci minuti" in cui si pensa chesia annegata. La figlia di 6 mesi è annegata facendo il bagnetto mentre la mamma “era su Facebook”., 23 anni, è stata arrestata a Tel Aviv ed ora rischia il carcere. Secondo la polizia, la donna era "da dieci minuti" sul social network nel momento in cui Naomi perdeva la vita in bagno.

Come si legge sul Sun, la bimba è stata ricoverata in ospedale a luglio, ma è morta dopo una settimana in coma. Sua madre attende di sapere se sarà incriminata. “La polizia sta controllando se fosse sui social network quando avrebbe dovuto prendersi cura di sua figlia. È ovviamente devastata e ora sta affrontando anche un potenziale caso criminale” ha riferito una fonte.

Suo marito ha confermato che la polizia ha preso il suo telefono e lo sta esaminando. Il suo avvocato, Ofer Bartal, ha riferito che la donna ha cercato di rianimare la figlia di sei mesi. Ora Kayla sta aspettando di sapere se la polizia di Tel Aviv la incriminerà. Il reato più grave di cui potrebbe essere accusata prevede una condanna a nove anni di prigione. La 23enne è già stata interrogata due volte. Secondo quanto riferito, la polizia sta esaminando diverse possibili accuse, tra cui la negligenza per il controllo e il benessere di un minore.

Kayla Lynton si è trasferita in Israele da Shoreditch, nella zona est di Londra, più di cinque anni fa e ha anche una figlia di due anni, Elizabeth.