Come una bambola gonfiabile! Violentata ripetutamente nel sonno

La ragazza ignara delle violenze ha descritto il suo orrore nello scoprire che il suo partner l'hae riprendendo la sua depravazione - atti disgustosi che ha scoperto solo quando ha inciampato nella visione su un disco rigido. Una ragazza è stata violentata per mesi, nel, dal suo fidanzato di 23 anni. L'ignara vittima l'ha scoperto, per puro caso, dopo essersi collegata al computer di quello che reputava essere l'uomo della sua vita.

L'orribile vicenda è avvenuta in Australia. Jack Morrison, 23 anni, è stato incarcerato per nove anni da un giudice del tribunale distrettuale dopo essere stato riconosciuto colpevole di 18 capi di stupro e di tre aggressioni aggravate per dieci mesi - fino a luglio 2016.

Le parole dei giudici sono state durissime: "Ha usato la compagna come una bambola gonfiabile, trattandola come un oggetto inanimato. Nel corso dei mesi ha filmato le scene per trarne piacere: penetrazioni invasive, ripetitive, ossessive". Durante gli abusi sarebbero stati usati anche degli oggetti, tra cui un cucchiaio. Il fidanzato della vittima potrebbe aver drogato la ragazza. Ha anche chiesto al tribunale di mantenere segreta la sua identità a causa delle minacce che ha dichiarato di aver ricevuto in carcere in attesa della sentenza, ma il giudice ha rifiutato la richiesta incarcerando Morrison per nove anni con l'eleggibilità per la libertà condizionale nel 2025.