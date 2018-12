Finalmente! Manovra, 327 favorevoli, il governo ottiene la fiducia alla Camera

Ilsulla Manovra economica. L'annuncio è stato fatto dalFraccaro. prima dell'inizio dell'esame del testo, in aula ci sono stati attimi di tensione, tanto che la seduta è stata sospesa e ilRoberto Fico ha convocato la conferenza dei capigruppo.

Le opposizioni attaccano Lega e M5s per l’iter che ha portato all’approvazione e per i contenuti, il governo tira dritto e incassa la fiducia con 327 voti favorevoli (228 i contrari). Le nuove proteste producono l’effetto di ritardare i lavori, con la prima chiama per il voto prevista alle 18.30 e slittata a poco dopo le 19, con i deputati dem che hanno disertato per due volte per rallentare i lavori. La giornata a Montecitorio è stata agitata fin dal mattino. Prima con la protesta del Pd, poi quella tra gli scranni di Forza Italia.

La Camera, in terza lettura, ha dato l'ok alla fiducia al governo sulla manovra economica. I sì sono stati 327, contrari 228 e un astenuto. Nella notte il voto sugli odg, domani quello finale. Dura la protesta delle opposizioni. Sit-in del Pd in piazza Montecitorio. 'Di Maio e Salvini autisti ubriachi', dice Delrio. Gilet azzurri con la scritta 'Basta tasse' per i deputati di Fi in aula. 'Dilettanti e pauperisti', attacca Berlusconi, che chiama anche gli azzurri in piazza. 'Non vogliono aiuti ai poveri', replica Di Maio.

Allarme dell'Anci: 'La manovra costringerà i sindaci a aumentare le tasse o tagliare i servizi', avverte il presidente e sindaco di Bari Antonio De Caro. Salvini intanto smentisce le ipotesi di rimpasto come 'surreali e totalmente false'. Squadra che vince non si cambia', dice. La seduta riprenderà poi dalle 9 di domani sabato 29 dicembre 2018.