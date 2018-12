Manovra, Camera tra risse e gilet azzurri : c'è il via libera | Diretta

Il presidente della Camera Roberto Fico ha sospeso la seduta per 5 minuti dopo che i deputati di Forza Italia hanno indossato delle pettorine azzurre con scritte come 'Giù le mani dal no profit' e 'Basta tasse. Corsa contro il tempo condita da risse e liti per il via libera alla legge di bilancio., mentre il Pd agitava cartelli in segno di protesta. In mattinata alle nove il voto finale sul provvedimento.

Protesta di Forza Italia durante le dichiarazioni di voto. I parlamentari azzurri, appena ha iniziato a parlare la rappresentante del M5S Manzo, hanno indossato un gilet azzurro con la scritta 'Basta tasse'. Il presidente Fico, dopo aver invitato i commessi a ritirare i gilet ha sospeso la seduta per pochi minuti, mentre la protesta degli azzurri continua fuori dal Parlamento. I deputati, con le pettorine addosso, si sono dati appuntamento davanti Montecitorio per una diretta televisiva, dando vita a un flash mob.

Alle proteste dei deputati di Fi, si sono aggiunte quelle dei parlamentari di Mdp che voteranno no alla fiducia sulla manovra con la Costituzione in mano, mentre i deputati di +Europa, oltre al no alla fiducia, hanno annunciato che domani non parteciperanno al voto finale. Levata di scudi anche da parte del Pd, che oggi ha manifestato davanti alla Camera in segno di protesta. Duro il capogruppo del Pd, Graziano Delrio: "Avete fatto una legge di bilancio illegittima e incostituzionale -. Pensavamo che i 5 Stelle volessero portare una ventata nuova, un po' di etica maggiore e invece il filo rosso che lega tutti i provvedimenti che avete fatto è che avete premiato i furbi". "Avete fatto il condono edilizio e fiscale. I milioni di cittadini onesti che cosa devono dire di voi? Che avete condonato coloro che hanno evaso le tasse? Questo è quello che volete? Un paese che non rispetta più le regole? I cittadini onesti sono stati umiliati dai vostri provvedimenti".

Il popolo dem si è radunato davanti alla Camera, sventolando bandiere del partito e cartelli con slogan contro la manovra. Tra i cori intonati dai manifestanti "Bella ciao" e "Onestà, dove sta". Ma c'è anche chi chiede "unità" agli esponenti dem. In piazza tanti parlamentari democratici, da Maurizio Martina a Matteo Orfini, passando per Graziano Delrio, Roberto Giachetti, Anna Ascani e Valeria Fedeli.