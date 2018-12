Più tasse, meno pensioni! L'allarme di Silvio Berlusconi sulla Manovra

Una nota il presidente di Forza Italia,, lancia l'allarme sulladel governo. L'ex premier avverte : "".

E ancora: "Questa mattina il nostro vice presidente Antonio Tajani e la nostra Capogruppo Mariastella Gelmini, insieme ai deputati delle Commissioni Bilancio, Finanze e Lavoro, hanno illustrato in una conferenza stampa tutti gli errori, le manchevolezze, le gravi insufficienze della manovra. Da parte mia mi limito ad evidenziare tre questioni, di importanza decisiva. La manovra innanzitutto aumenta le tasse, contraddicendo clamorosamente non soltanto gli impegni elettorali del centro-destra, ma l'esigenza di far ripartire il paese. L'aumento della pressione fiscale complessiva è un grave danno per gli italiani, non soltanto perchè saranno costretti a pagare di più, ma anche perché allontana lo sviluppo, gli investimenti, i posti di lavoro".

Poi, sottolinea l'ex premier, "il secondo aspetto molto grave è l'attacco alle pensioni, cioè ai diritti acquisiti di milioni e milioni di italiani che li hanno ottenuti con il lavoro e la fatica e che ora si vedono decurtare quello che spetta loro in base ai contributi versati. Ad essere penalizzati non sono soltanto i più ricchi, a meno che il governo giallo verde non consideri "ricco" chi vive con una pensione di 1.500 euro, frutto di una vita di onesto lavoro".