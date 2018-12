Non lo sopportavo più! Uccide il figlio con una padellata in testa e poi lo smembra in 70 pezzi

Unaperché costretta a subire a lungo tempo il suo atteggiamenti tirannico.è stata dichiarata colpevole dell’omicidio, ma le è stato risparmiato il carcere dopo che è riuscita a provare le violenze fisiche e psicologiche a cui era stata sottoposta. Il Daily Mail riporta che ha scatenare la furia omicida sarebbe stata laa cui la donna ha dovuto difendersi. Il 42enne, ubriaco, l’avrebbee ha così cercato di avere un rapporto sessuale con la sua stessa madre. La donna, che vive in, ha provato a chiedere protezione alla polizia in diverse occasioni, ma nessuno l’ha aiutata fino a quando non si è fatta giustizia da sola.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini che sentivano da qualche giorno un forte odore provenire dalle proprietà della donna. All’arrivo della polizia - Lyudmila si è giustificata parlando di resti di carcasse della caccia, ma dopo le indagini gli agenti hanno trovato il corpo del figlio smembrato in vari sacchi dell’immondizia.

“Sono andata a comprare una sega elettrica, perché le mie mani erano doloranti e non potevo usare un coltello. Ho coperto il pavimento di plastica, poi gli ho tagliato le gambe, le braccia e la testa. L’ho sventrato, tagliato via il suo pene e tirato fuori gli organi interni”, ha raccontato agli agenti. Le è stato risparmiato il carcere ma per 23 mesi non dovrà abbandonare la città.