Chi non accetta la nostra storia non è uno di noi! Il club neroazzurro su Inter-Napoli

Daniele Belardinelli è il tifoso morto durante gli scontri prima di. Ecco il comunicato ufficiale dell’Inter suldel club nerazzurro: “”.

La nota continua : “L’Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia. Oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l’obiettivo di restituire loro il diritto al gioco in contesti delicati, attività la cui importanza è stata riconosciuta anche dall’ONU. Da quando una notte di 110 anni fa i nostri fondatori hanno messo la firma su quello che sarebbe stato il nostro percorso, noi abbiamo detto no ad ogni forma discriminazione. Per questo ci sentiamo in dovere oggi, una volta di più, di affermare che chi non dovesse comprendere e accettare la nostra storia, questa storia, non è uno di noi”.

Prima dell’inizio della partita tra Inter e Napoli si è verificato un vero e proprio assalto da parte degli ultras nerazzurri ai danni di un gruppo di tifosi del Napoli. Il van su cui viaggiano i tifosi del Napoli è stato circondato e bloccato dal gruppo di ultras – un centinaio – armati con catene, mezze e coltelli. I tifosi nerazzurri hanno colpito i mezzi con bastoni e spranghe e nella concitazione un van o un suv ha percorso un pezzo di strada in contromano investendo Daniele Belardinelli, morto poi a seguito delle gravi ferite riportate.