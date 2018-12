Morta di freddo e di paura! La piccola Faryal violentata e lasciata in una scarpata

La piccola Faryal era scomparsa da casa lo scorso 25 dicembre, la polizia l'ha ritrovata in una scarpata in condizioni terribili. Un' orribile violenza su una bambina di soli 3 anni è successa in, a Abbottabad, nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa. I media locali riferiscono che ilè stato ritrovato in una scarpata vicina al paese. La piccola è stata violentata e, secondo la polizia, sarebbe. I genitori, appena accorti che la bambina era sparita, hanno cominciato una disperata ricerca con l’aiuto degli agenti, conclusasi tragicamente la mattina seguente con il ritrovamento del corpo senza vita.

Per la morte di Faryal sono state arrestate 30 persone, cosa che fa ipotizzare che ad accanirsi contro la povera piccola sia stato un vero e proprio branco.

Lo scorso gennaio, la piccola di 6 anni Zainab Ansari fu violentata e uccisa nella zona di Kasur, nel Punjab. La sua vicenda scatenò dure proteste in tutto il Paese, la polizia riuscì poi ad arrestare il suo aguzzino condannato a morte e impiccato a ottobre.