Spara alla ex moglie in strada e poi si suicida! Rosaria Parisi uccisa mentre andava a lavoro

Almeno sei pistolettate contro la 58enne Rosaria Parisi, l'omicida portato in ospedale e sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico, è spirato nella mattinata, da accertare se avesse tentato di suicidarsi o se sia stato raggiunto da colpi di pistola partiti durante una colluttazione. La 58enneè stata uccisa con colpi di pistola a, in provincia di catania, l'omicidio è avvenuto in strada, vicino all'abitazione della donna. A sparare è stato l', dal quale era separata da anni, che poi avrebbe tentato il suicidio con la stessa arma. L'uomo, soccorso e trasferito in elicottero in gravi condizioni in un ospedale di Catania, èpoco dopo.

Secondo quanto ricostruito, la donna, una badante, era uscita di casa per andare al lavoro quando ha visto l'ex marito, Francesco Privitera, muratore di 58 anni, in strada, armato di pistola, e ha cercato di fuggire, inutilmente. E' stata infatti raggiunta e uccisa.La coppia era separata da circa sei anni e aveva due figli: una viveva con la madre a Giarre e l'altro a Londra. La donna aveva anche un altro figlio da un precedente matrimonio. A spingere Privitera a commettere l'omicidio sarebbe stata la gelosia. L'uomo aveva infatti scoperto su Facebook che la vittima aveva una relazione con un altro uomo.

Gli investigatori stanno ora cercando di capire se il 58enne si sia volontariamente sparato un colpo di pistola all'addome, suicidandosi, o se il colpo sia partito accidentalmente, magari durante una colluttazione con un familiare della vittima che voleva disarmarlo. L'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nell'ospedale Cannizzaro di Catania ma è deceduto.