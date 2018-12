Un errore enorme! La moglie del principe Harry Meghan Markle è poco amata

si sono sposati lo scorso 19 maggio nella cappella di St. Giorgio di Windsor e da allora l’ex attrice è stata catapultata in un'altra realtà... ma purtroppo la bellezza e i sorrisi che continua a lesinare ai sudditi e sempre a favor di flash stanno non bastano. L’esperta della famiglia reale Penny Junor si sbilancia sulla possibilità che istiano attraversando un momento difficile in termini di gradimento.

Secondo la scrittrice un peso importante sul calo di benevolenza dei sudditi è rappresentato dal brutto rapporto che Meghan Markle ha con suo padre: "L'incapacità di Meghan di risolvere le cose con suo padre è stato un errore enorme".

Intanto anche l'atteso il discorso di Natale dellaha profondamente diviso l’opinione pubblica per le velate allusioni alla Brexit. Tanti, troppi, i commenti apparsi sui social durante e dopo il discorso di Natale della Regina Elisabetta, ritenuto fuori luogo non solo per i temi delicatamente affrontati, ma anche per i dettagli esageratamente sfarzosi che hanno reso il suo intervento sin troppo ‘elitario’ e distante dalla stragrande maggioranza dei sudditi.

Sullo sfondo, infatti, oltre all’altissimo albero e al caminetto, spuntava un pianoforte dorato simbolo dell'eccessiva ostentazione di ricchezza che gli inglesi non hanno affatto apprezzato.