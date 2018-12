Sono tornati insieme? Ma quando mai ... tutta la verità su Alena Seredova e Gigi Buffon

Il gossip si rincorre in rete... ma rimane solo gossip! Il matrimonio traè durato nove anni, un amore semplice e discreto che ha generato due bellissimi bambini, Louis Thomas e David Lee. Sempre tenuta il più possibile lontano dai riflettori, la loro unione ha fatto sognare milioni di italiani, finchè è durata. Stando a quanto riportato dalla stampa, il divorzio sarebbe intervenuto a causa dell’allontanamento di lui. Gigi Buffon ha subìto un colpo di fulmine e si è innamorato della conduttrice, dalla quale ha avuto anche un figlio. Alena parla con tristezza degli anni che hanno seguito la rottura.

Alena Seredova e Gianluigi Buffon sono stati una delle coppie più amate di sempre. Durante la separazione di Buffon, Alena è rimasta sempre in disparte. Tuttavia, non ha mai voluto passare per la vittima nè far passare per carnefice il padre dei suoi figli. Quando una storia finisce, finisce. Sembrava proprio questa la filosofia della Seredova. Poi a poco a poco Alena ha ripreso in mano la sua vita e ritrovato l’amore accanto all’imprenditore Alessandro Nasi. I fan della ex coppia non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma, nonostante anche la D’Amico sia stata ed è ancora una delle giornaliste più apprezzate.

A distanza di qualche anno i rapporti tra i due sono ancora altelenanti: si vedono per i figli ma spesso la tensione è tangibile e si potrebbe tagliare con un coltello. David Lee e Louis Thomas restano però il centro della vita di mamma Alena, un pensiero fisso e l’unica cosa che sia davvero importante. “Vorrei per loro il successo, che per me significa essere sempre felici di quello che si fa e sempre appassionati… È brutto dire che non mi interessa cosa faranno, forse, ma a me basta che siano soddisfatti“, ha detto. Sul tema della separazione ha speso poi parole sentite e profonde: “Allora mi sentivo guardata da tutti. Nascondevo le mie malinconie e le mie insicurezze dietro al make-up impeccabile. Sarà stato stupido ma io volevo sentirmi più che mai viva: bella e femmina”, ha dichiarato la Seredevova.

La modella tempo fa è stata intercettata dal settimanale Chi e ha rivelato un dettaglio importante della sua vita privata. Dopo quattro anni dalla separazione da suo marito, Alena è riuscita da poco a lasciare la casa che era inizialmente il loro nido d’amore.

Al settimanale diretto da Alfonoso Signorini la splendida indossatrice e attrice ha rivelato di essersi sentita pronta ad affrontare tutti i cambiamenti ed è riuscita a dimostrare a se stessa e ai suoi figli che è in grado di cavarsela da sola. “Ho sentito il bisogno di farcela da sola, è pazzesco perché al fianco ho un compagno che è un uomo maturo e meraviglioso. E certi pensieri potrei non averli, ma adesso voglio prima essere sicura che posso stare al mondo da me. Per ricominciare per costruire nuovi ricordi, io credo che noi quattro (lei, i due figli e il cane) dobbiamo passare attraverso questo cambiamento […] I programmi della vita non li faccio perché non si possono fare. E io l’ho imparato sulla mia pelle”.