Non ce l'ha fatta a sostenere il dolore! Alice si suicida per la morte del fidanzato

Il dolore per la morte improvvisa del fidanzato - rimasto vittima di un incidente stradale - era insostenibile e poche ore dopo, si è tolta vita.a Perth in, si è suicidata ieri dopo che il suo ragazzo,, giocatore di rugby di 29 anni, è stato ucciso da un fattorino 18enne che consegna pizze, che non lo ha visto arrivare sulla strada mentre era a bordo della suaIl ragazzo è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate.

Alice e Jason erano originari dell'Inghilterra, e si erano stabiliti in Australia dopo aver viaggiato per più di un anno in giro per il mondo. erano molto affiatati, stavano insieme da 8 anni ed è per questo che la giovane non è riuscita a superare la scomparsa del compagno.

Alice ha saputo dell'incidente sabato sera, dopo che aveva visto le luci dell'ambulanza davanti casa. Dopo la morte di Jason, Alice ha fatto perdere le sue tracce, gli amici erano preoccupati perché non rispondeva al telefono. Meno di 24 ore dopo, il suo copro senza vita è stato ritrovato nel suo appartamento in un sobborgo di Perth.

La polizia ha fatto sapere che la ragazza sicuramente si è tolta la vita, per l'incidente in cui è rimasto coinvolto il fidanzato non è stato eseguito alcun arresto.