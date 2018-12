jadeaintimo! Belen Rodriguez in intimo bollente per Natale

La showgirl argentinafa impazzire i fan con unoche sbalordisce tutti. Lo scatto diventa subito virale.Non passa giorno senza che Belen Rodriguez omaggi i fan di Instagram con qualche nuoco scatto riguardante un nuovo lavoro o un momento della sua vita. Pochi giorni fa una foto che la ritraeva svestita mentre abbracciava l’amica e manager aveva attratto l’attenzione di milioni di italiani che non si erano lasciati sfuggire il particolare hot. Solo con l’ultimo post si è scoperto che quella foto celava un importante successo lavorativo per la bella modella argentina: Belen è stata scelta come testimonial per una delle più importanti marche di abbigliamento intimo.

Lo scatto in questione mostra la modella con un completo intimo di pizzo nero trasparente. Belen si è fatta immortalare con una classica posa da sfilata con un fianco leggermente in avanti e le braccia poggiate sulla vita. Il suo fisico mozzafiato e lo sguardo seducente catturato dal fotografo rendono lo scatto magnetico e di una bellezza abbacinante.

Pochi istanti dopo che la foto è stata pubblicata, infatti, migliaia di follower hanno tempestato la foto di like e complimenti.