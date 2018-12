Aveva appena compiuto 19 anni! Francesco Castagno morto in un incidente

Una tragica fine perche ieri. Nella notte è morto ain un incidente stradale poco prima delle due, gli altri passeggeri dell’auto, anche loro giovanissimi, risultano in gravi condizioni.Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Bra. I 4 amici viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, tutti di Bra. La vettura si è schiantata contro un semaforo all’incrocio tra via Racca e la strada provinciale 661, nel comune di Sanfré, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Il bilancio è terribile - Francesco Castagno, il passeggero anteriore, è morto, il conducente, E.T., e una delle ragazze, G.M., sono stati trasportati al Cto di Torino; l’altra ragazza, G.D., al Santa Croce di Cuneo. I ragazzi feriti sono stati trasportati verso le strutture sanitarie in codice rosso e al momento risultato in prognosi riservata. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco di Alba e di Bra, che hanno operato per più di un’ora per estrarre i quattro ragazzi dall’autovettura, distrutta attorno al palo del semaforo per la violenza dello schianto.