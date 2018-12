Venite, è morta! Uccide la compagna incinta a colpi di forbici e fa una passeggiata

«Ti ucciderò, e mangerò la tua carne», il 43enneha pugnalato a morte con delle forbici la sua fidanzata 28ennenel bagno della loro casa a Neasden, nord-ovest di. Un omicidio brutale, accoltellando la compagna con delle forbici. E uccidendo non solo lei, la sua fidanzata, ma anche il. Ioan Campeanu è accusato di aver ucciso Andra Hilitanu e il suo figlio non ancora nato. La ragazza è stata trovata morta dalla polizia, con molte coltellate su tutto il corpo. Gli agenti l’hanno trovata nel bagno del suo appartamento a Neasden, nord ovest di Londra, il primo giugno.

A chiamare la polizia è stato proprio il suo assassino: “È morta, l’ho uccisa”, ha detto al telefono spiegando anche di aver usato le forbici come arma del delitto. Dalle indagini è emerso che la cugina della donna aveva visto in passato l’uomo maltrattare la ragazza, dicendo: “Ti ucciderò Andrà, mangerò la tua carne”.

La ragazza era incinta di sette mesi e aspettava il suo terzo bambino. La vicina di casa Tonka Nikolova, che ha abitato con il suo fidanzato nell’appartamento accanto dal 2016 a maggio 2018, ha raccontato alla giuria dell’Old Bailey che Ioan «picchiava spesso Andra, più di una volta l’ho trovata sul pavimento ricoperta di lividi». Anche la cugina della 28enne, Roxana Dragoi, ha spiegato agli investigatori che in precedenza aveva assistito alle continue minacce dell’uomo: «Ripeteva: ti ucciderò Andra, mangerò la tua carne. Alla fine l’ha ammazzata».

Alla fine Ioan ha ucciso nel suo appartamento Andra. E, secondo quanto racconta il procuratore, l’uomo subito dopo è andato a farsi una passeggiata per poi tornare a casa dopo circa un’ora e, dopo altri 40 minuti, ha chiamato la polizia. Durante la telefonata ha subito ammesso di aver ucciso la sua compagna due ore e mezza prima. Ma non solo, come spiega il procuratore: “Aveva chiamato anche sua figlia, che vive a Londra, per confessarle ciò che aveva fatto”. La circostanza della telefonata ricevuta dalla figlia è stata confermata dalla figlia. Campeanu è stato condannato per omicidio.