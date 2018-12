Uccisi padre e figlio! duplice omicidio in provincia di Crotone

Padre e figlio sono stati uccisi a, in provincia di. Ilè avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi. I due uomini, secondo le prime informazioni, sarebbero stati uccisi a colpi di fucile, mentre erano in campagna. Le vittime,, 59enne, il figlio, 33enne, entrambi braccianti agricoli, incensurati, residenti a San Nicola dell’Alto. Le vittime sono state raggiunte da alcuni colpi di fucile da caccia, presumibilmente caricato a pallettoni, il più anziano presentava una ferita evidente al collo il più giovane all’addome. Ma sarà l’autopsia a chiarire meglio la dinamica. Le due vittime erano molto conosciute e stimate ragione per cui tutte le feste in programma sono state annullate in segno di lutto.