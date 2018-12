Si riparte da Rete Futura! Laura Boldrini si fa il suo partito

Rete Futura, così si chiama il movimento che si collocherà in un centrosinistra “allargato e plurale” a cui approderanno tutti coloro i quali alle scorse elezioni politiche si erano alleati per dar vita ad un’alternativa a sinistra del Partito Democratico. Laura Boldrini di nuovo in prima linea, l'ex presidente della Camera, dopo il fallimento di, riparte da, una rete progressista che dovrebbe aiutare la nascita di un centrosinistra "allargato".

In pratica, l'ennesima 'cosa rossa' a sinistra del Pd che, chiamatela come volete partito, lista o movimento, ma la sostanza non cambia. Difficilmente prenderà più del 3,4% ottenuto da LeU, un soggetto politico che teneva insieme i dalemian-bersaniani di Mdp, i civatiani di Possibile e gli ex vendoliani di Sel. Ad ogni modo basterà apettare le Regionali piemontesi, primo test elettorale per 'Futura', per capire il suo potenziale bacino elettorale e se riuscirà a esser determinante per la riconferma di Sergio Chiamparino alla guida del Piemonte. Ed è proprio da Torino che la Boldrini si è lanciata in questa nuova avventura ma, nelle sue intenzioni, lo sguardo è già rivolto verso le Europee della prossima primavera. Lo scorso lunedì, alla Fabbrica E del capoluogo piemontese, la Boldrini, davanti a una platea di 150 persone, ha presentato la sua proposta che si fonda su tre pilastri: l'ambientalismo, il femminismo e il mondo del volontariato.

A partecipare all'evento, fa notare Italia Oggi, oltre a vari esponenti locali di sinistra o delusi del Pd, era presente anche l' ex consigliere del M5s di Rivoli, Carlotta Trevisan, che ha abbandonato il movimento dopo la 'stipula del contratto di governo' con Matteo Salvini. Futura, dal fronte civico, "resta ancorata al centrosinistra" ma, spiegano i fondatori, si distingue dalle altre forze di sinistra radicale proprio per il sostegno dato a Chiamparino, governatore schierato con i sì Tav. Ma, per la Boldrini, il vero "appuntamento con la storia contemporanea" sono le Europee dove occorre presentarsi per fermare le forze sovraniste. "Il mondo progressista non può più stare a guardare leccandosi le ferite: per questo occorre superare il partitismo e creare una rete politica di sinistra basata su pochi ma chiari temi centrali", pare abbia detto l'ex presidente della Camera.