Per colpa di hot dog! La piccola Matilda muore soffocata da un wurstel dopo tre giorni di agonia

E'al Policlinico Gemelli di Roma la, cinque anni, soffocata per un boccone di un "" andato di traverso. Era in auto coi suoi genitori e stava mangiando un rustico colquando ha iniziato a dare segni di soffocamento. I genitori sono subito intervenuti, tentando anche una manovra di emergenza. Tutto inutile, quando è giunta in ospedale era già in coma. Dopo tre giorni il decesso, e i genitori hanno donato i suoi organi.

Per una famiglia romana, quartiere Fidene, l'incubo senza fine è cominciato all'improvviso, lunedì. Il papà alla guida, la mamma accanto, e Matilde e la sorellina di due anni, sui seggiolini dietro. Matilde ha fame e mordicchia un rustico. Il pezzetto di hot dog però le va di traverso, non scivola più giù. E allora i genitori arrestano la marcia, si precipitano a soccorrerla, tentano di fare manovre per farle espellere il boccone, ma tutto si rivela inutile. La piccola diventa violacea. Quindi scatta la corsa all'ospedale più vicino, al Sant'Andrea, dove i medici però, constata la gravità, fanno scattare il trasferimento d'urgenza al policlinico Gemelli, con un reparto di terapia intensiva pediatrica all'avanguardia.

I danni, però, sono irreparabili. La piccola dal coma profondo non si risveglierà più. E quando i medici si sono dovuti arrendere e dichiarare la morte cerebrale ai genitori della piccola, a loro non resterà che compiere l'ultimo atto di amore: donare gli organi. Un piccolo cuore, fegato e dei reni che potranno servire a salvare altri bambini, a far smettere di piangere altri genitori, sono stati quindi prelevati. Il pm Mario Palazzi ha comunque deciso di procedere all'autopsia. Accertamenti di rito, per verificare le circostanze della disgrazia, i tempi dei soccorsi. Anche l'apertura dell'inchiesta, per omicidio colposo, potrebbe rivelarsi solo un atto dovuto.