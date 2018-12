Niente pandoro ai bimbi che non pagano la mensa! Succede in una scuola di Milano

Polemica accesa, a scuola e sui social, per ilche non usufruiscono deldella scuola elementare Curiel a Corsico, Comune dell'hinterland diche divenne caso nazionale per la decisione del sindaco di centrodestra Filippo Errante di sospendere la mensa scolastica ai figli delle famiglie morose.

Il Comune si è scusato affermando che si è trattato di un errore tecnico, mentre dal municipio era partita l'indicazione di distribuirlo a tutti i bambini. Quindi si è solo inceppato qualcosa nella "catena" comunicativa che, dall'assessorato, passa alla Camst (la società che distribuisce i pasti) e poi ai terminali di distribuzione scolastica.

Per l'assessore all'istruzione Fabio Raimondo, avvocato ed esponente di Fratelli d'Italia, è "immotivato e strumentale l'attacco sferrato attraverso i social network", a fronte di un semplice "errore tecnico". Uno spiacevole episodio a cui si è cercato di porre rimedio con un bis di pandoro, stavolta per tutti, nel giorno seguente.