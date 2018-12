Spalle su cui farci le verticali ... Maddalena Corvaglia lascia di stucco!

L'ex velina 38enne Maddalena Corvaglia ha sempre sfoggiato una forma fisica strepitosa, merito di una sana alimentazione e un costante. Perché quella per il, per l’ex velina è una vera e propria passione, che non manca di condividere sul web, sia attraverso il suo blog personale che sui social. Nelle scorse ore, Maddalena ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La showgirl Maddalena Corvaglia appare in posizione plank – pancia in giù e corpo parallelo al pavimento sostenuto solo dalle punte dei piedi e dagli avambracci – mentre qualcuno esegue una verticale poggiandosi sulla sua schiena. “Ci sono spalle su cui piangere... e spalle su cui farci le verticali” scrive la Corvaglia. “E poi dicono che le donne sono il sesso debole” si complimenta un utente. “Le famose spalle di Natale” ironizza qualcuno, mentre altri utenti preoccupati le danno della pazza per aver deciso di sottoporsi a tale tortura. “Per me c’è il trucco” insinua infine un follower.