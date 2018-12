Tra me e Montezemolo? C’è un grande affetto ... Annalisa Chirico a Belve

“Come si dice in questi casi: c’è un affetto e un interesse reciproco?” chiede- intervistata a, in onda stasera venerdì 21 dicembre alle 22:45 sul- a proposito del rapporto con“Assolutamente sì, c’è un grande affetto” ammette la Chirico. “E’ stata contenta che sono uscite le foto?” domanda la conduttrice.

“No, non sono stata affatto contenta, quel giorno abbiamo avuto vari problemi…” dice la Chirico, che aggiunge: “Abbiamo fatto un giro in barca perché eravamo entrambi a Capri”. La Fagnani chiede: “C’è salita casualmente su quella barca, quanti metri è?”. “Non ho idea di quanti metri sia quella barca” risponde Chirico. “Siamo stati sicuramente un po’ sfortunati, perché uno preferisce non essere fotografato su una barca mentre fa stretching”. La Fagnani incalza: “Lei ha detto: ‘Preferisco gli uomini attempati come lui’”. “Ma certo - ammette la giornalista de Il Foglio - è un uomo di grande charme".

La giornalista si racconta alla conduttrice Francesca Fagnani. Chirico commenta la: “È violenza secondo me mettere una foto di un momento così intimo” risponde a Francesca Fagnani. “Ma lui c’è rimasto male?” aggiunge la conduttrice. “Non credo abbia apprezzato” risponde la Chirico. “Lei ha detto che era sereno perché eravate a cena insieme” incalza la Fagnani.

“Era la sera prima però – dice Annalisa Chirico - la foto è arrivata il giorno dopo. Capita a tanti che usando i social non hanno pudore dei sentimenti. Reputo veramente violento mettere una foto di un momento privato così intimo senza il consenso dell’altro che tra parentesi è ministro dell’Interno”. Chirico prosegue: “Mangiavamo sushi perché eravamo entrambi di domenica sera a Roma. Se vuoi anche una situazione un po’ triste".