Michelle Hunziker? Te lo dico in un orecchio... Paola Perego pungente in tv

La conduttrice televisiva 52enne Paola Perego è stata ospite del programma albanese '' - qualcosa di molto simile 'Ballando con le stelle' - e ha fatto la sua personale classifica dei suoi colleghi italiani. Prima di iniziare però,ha chiesto se il programma fosse visibile anche in Italia. "Se ci vedono in Italia io dico di tutte bravissima". Parole di elogio per Fiorello, Raffaella Carrà, Ilary Balsi, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. Non altrettanto per Maria De Filippi, Barbara D'Urso e Michelle Hunziker.

La Perego ha parlato di alcune colleghe italiane: Raffaella Carrà è stata definita "un'icona", mentre "bravissima" è stato l'aggettivo assegnato a Maria De Filippi? e "fantastica" quello per Simona Ventura.

Ma i complimenti non sono stati riservati a tutte. "Cosa penso di Michelle Hunziker? Te lo dico in un orecchio...", ha detto la conduttrice che poi ha svelato la definizione: "È fredda come un gelato... Comunque è una grande professionista", ha precisato poi la Perego per smorzare i toni.