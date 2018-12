Era il sogno della piccola Yaxin! bimba di 4 anni malata di leucemia sposa il papà in ospedale

Yaxin ha quattro anni e combatte contro la leucemia. Da due anni è ricoverata in un ospedale di Pechino, dove deve affrontare pesanti terapie. Accanto a lei, da sempre, c’è la persona più importante della sua vita: il suo papà. Una, ricoverata in un ospedale dida due, ha- il suo unico, grande eroe. L'uomo che le tiene sempre la mano mentre affronta le durissime terapie contro la

La “cerimonia” in pochi giorni è stato visualizzata da milioni di utenti su Facebook. E' stato il padre, Yuan, a organizzare il "matrimonio" così come voleva la sua bimba. Ora sta cercando di raccogliere fondi per proseguire le cure mediche. «Fino all’ultimo non molleremo», hanno detto i genitori ai quotidiani locali. In questi due anni di calvario hanno speso tutti i loro risparmi, ma per continuare le terapie ci vuole un grande sostegno. In tanti si sono mossi per aiutarli. Ma quello che conta per Yuan è stato riuscire a realizzare il sogno di sua figlia che aveva sempre detto di voler essere una sposa «come le principesse».

E così anche i medici e gli infermieri si sono dati da fare per allestire la cerimonia in una grande sala nell’ospedale Burin di Pechino. «Tanti sono i suoi sogni - ha detto il papà - vorrebbe andare allo zoo, ritornare a giocare con i suoi amici, tornare nella sua cameretta. Poi un giorno mi ha detto “quando mi sposo?”. E io gli ho risposto: “Quando diventi grande come la mamma”».

E la piccola Yaxin: «Sarai tu mio marito». «E' così piccola, ma ho deciso lo stesso di realizzare il suo sogno. Lei è il mio grande amore». E così poche settimane fa si è inginocchiato davanti alla sposa bambina, le ha donato un mazzo di fiori e l’ha abbracciata. Yaxin era bellissima come tutte le spose, con un abito improvvisato dalla mamma: un foulard bianco nei capelli, un grosso telo bianco intorno al corpo e un bouquet tra le mani. E ora avanti con gli altri desideri perché la piccola merità ogni affetto.