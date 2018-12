Sono sparite le sue gemelline di 5 mesi! Mamma 38enne si getta nel Tevere

Una giovanea Roma, a quanto si apprende sarebbe successo poco dopo l’alba nei pressi di Ponte Testaccio. La donna, mamma dipare soffrisse di depressione, si tratterebbe di suicidio.. A dare l’allarme sarebbe stata la Polizia Locale e sul posto sono arrivati subito la Polizia e Vigili del Fuoco con le squadre dei sommozzatori. La donna è italiana ed ha 38 anni ed è stata ripescata morta intorno alle 11:20, a circa 2 chilometri di distanza dal punto in cui è caduta in acqua.

Secondo quanto afferma Repubblica, le bambine sono attualmente disperse: si sospetta che in acqua ci possano essere anche loro, con la donna che potrebbe essersi gettata nel Tevere con le gemelline in braccio. È stato il marito della donna, che pare soffrisse di depressione, a dare l’allarme anche sulla sorte delle figliolette. Sono in corso controlli a tutto campo per riuscire a ritrovare le bambine.

Secondo RomaToday marito della donna ha detto che sua moglie e le bambine non erano in casa quando si è svegliato: il testimone che ha visto la mamma gettarsi nel fiume però ha riferito alle forze dell’ordine di non aver visto le piccole insieme a lei nel momento del dramma. Successivamente, scrive Repubblica, è stato colto da malore. Sono ancora in corso le ricerche dei vigili del fuoco nelle acque del fiume e della polizia. Accertamenti soprattutto in zona Testaccio dove la donna abitava ed è stata vista lanciarsi nel fiume. Ricerche anche nei cassonetti.