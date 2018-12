Stefano Sala e Benedetta Mazza ... è stato un’amore platonico

Ilin un’intervista a “” avrebbe detto : «Adesso so quello che voglio e quello che voglio fare. Voglio vedere Dasha e avere la mia vita indietro». Insomma, la conoscenza platonica con Benedetta sarebbe conclusa. Continua Stefano: «A Dasha non manca niente, è bella, sincera, pulita e innocente. Non avrei mai voluto metterla in questa situazione. Lei ha avuto un problema di salute a proposito del quale è stato inventato di tutto. Non posso dire cos’è accaduto per rispettare la privacy. Ha cercato di tutelarsi, visti gli attacchi che ha subito, e mi ha lasciato libero di fare il mio percorso. Le ho spiegato che avevo vissuto un momento di debolezza. Ho messo in discussione me stesso, non la nostra storia. Poi sono tornato sui miei passi a livello sentimentale. Dovremo mettere una pietra sopra quanto è accaduto e ricominciare da zero. So che dovremo riconquistare reciprocamente la fiducia dell’altro. Quello che posso dire adesso è che l’idea di perderla mi distrugge».

E su Benedetta Mazza avrebbe chiarito anche la sua posizione rispetto al rapporto con la bella modella : «Benedetta sarebbe potuta essere quella giusta, ma non in questo momento. Con lei è nato un rapporto borderline, poi scemato in un’amicizia. Ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di freezare tutto e farci andare bene le cose per com’erano. Tra noi c’era intesa, ci piacevamo ma siamo sempre stati amici. Trovandoci a condividere lo stesso letto, avremmo potuto approfondire il nostro rapporto, ma lei non ha voluto. Benedetta non si lancia nel vuoto, deve conoscere a fondo qualcuno prima di lasciarsi travolgere. La telefonata di Dasha mi ha risvegliato da questa sorta di capsula del tempo in cui ero entrato e non parlo del motivo della chiamata, ma del fatto di avere risentito la sua voce. I momenti di affetto con Benedetta sono indiscutibili, ma non mi sono mai messo nelle condizioni di tradire Dasha o di pensarlo. Non ci saremmo mai sbilanciati. Semplicemente, non ci siamo resi conto che quelle effusioni, viste attraverso una telecamera, sarebbero sembrate essere più di quello che sono realmente state. So che Benedetta non soffrirà, ci ho parlato. Sapeva a cosa sarebbe potuta andare incontro, era consapevole della mia situazione sentimentale. Non aveva aspettative sul mio conto. Ci siamo vissuti e ci è bastato così».