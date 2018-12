No Silvio, non ora! Berlusconi salta Porta a Porta e semina il panico

Nell'ultima puntata diavrebbe dovuto intervenire anche, ma il leader dinon si è presentato daseminando il panico tra i fan.Secondo l’ufficio stampal’ex Cavaliere non ha potuto prendere parte alla trasmissione per via di ‘’, mentre dal suo entourage sono trapelate voci su un mal di schiena che non gli ha consentito di muoversi.

È il magazine di Fabrizio Corona, però, a lanciare una notizia bomba e parlare di ictus riprendendo il tweet sconvolgente de il Biscione in cui si legge: "No Silvio, non ora, no. Tutta (tutta!) l’azienda è con te".Smentita pienamente la notizia, l'account era un fake come ha prontamente fatto notare Alberto Dandolo di Dagospia