Alessia Macari dopo le polemiche con Mara Venier! Perché non la vediamo in tv

L'avventura a, al Cruciverbone di, pernon è andata bene. Sostituita a sorpresa, lalanciata da Paolo Bonolis adnon ha rinunciato a qualche battuta polemica contro la conduttrice del salotto di Raiuno. Ora però è tutto passato: la prosperosa showgirl si dedicherà alla sua seconda grande passione, la musica. "Sto scrivendo belle canzoni per una casa discografica e il mio primo singolo dovrebbe uscire a gennaio - ha annunciato a Nuovo Tv -. Nel mio primo album canterò in inglese e in italiano. Il genere sarà pop e reggaeton".

Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 2016, non chiude alla possibilità di partecipare all'Isola dei Famosi: "Parteciperei, ma prima devo prendere qualche chilo". Il riferimento, è allo stress per le nozze (poi rimandate) con il calciatore Oliver Kragl ma soprattutto ad alcuni problemi di salute, con frequenti attacchi di panico.