Un amore grande e bellissimo! Elisa Isoardi si confessa su Matteo Salvini

Intervistata per il, lasu Rai Uno de La, torna a parlare della sua storia con il vicepremier, ricordando un amore durato ben cinque anni. Pernon c'è nessun rimpianto :"È stato un amore bellissimo quello con Matteo Salvini. Quando si tratta di sentimenti e c"è soprattutto il rispetto, non c"è nulla di sbagliato. Se ora sto bene? Sì, dopotutto io e Matteo siamo due adulti. Per il nostro futuro? Vedremo cosa ci riserverà."

E poi aggiunge: "Non mi sono pentita di quella foto che ho pubblicato sui social. Infatti è ancora lì, non ho voluto cancellarla. Era uno scatto poetico e sentimentale. Sono stati cinque anni di amore ed io non ho voluto mancare di rispetto né a Matteo né al nostro amore. Quella era l"immagine del sentimento che c"era tra di noi, lui non si è arrabbiato." Inoltre: "Ogni volta che posto una foto la gente deve vederci sempre e comunque qualcosa di strano, ma non è così. Ad esempio ho pubblicato tempo fa una preghiera per mia zia. " Conclude nel dire: "Per Natale sarò in Piemonte con la famiglia. Un classico festività attorno al fuoco."