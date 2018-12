Con Belen facevo faville! Fabrizio Corona sulla Rodriguez

Non poteva mancare un riferimento a Nina Moric e a Belen Rodriguez. Corona, dopo essersi vantato di aver sposato Nina Moric che "all'epoca era la modella più pagata e desiderata al mondo", parla anche della show girl argentina ex moglie di Stefano De Martino : "Abbiamo fatto faville, ci siamo amati follemente. Quando si è messa con me era una ragazzina argentina che cercava spazietti in tv e sui giornali di gossip. Ora è la donna più amata e celebrata dello spettacolo italiano. E lei sa che molto è stato grazie a me. Resterà nel mio cuore finché vivrò. Ma questo non vuol dire che la vedo, ci esco e ci provo... Lei ha la sua vita, io la mia. Ma il legame esiste, è innegabile".

Dopo il caso deltorna condove l'ex re dei paparazzi sgancia alcune bombe e fa una riflessione sulla sua storia d'amore conribadendo di non aver studiato nulla a tavolino... stando alle parole di Corona sarebbe stata proprio l'attrice 43enne a piantarlo in asso. Da qui è partita una digressione sulle donne della sua vita.