Volevano darlo alla Juve! L'indiscrezione di Wanda Nara su Mauro Icardi

Wanda Nara ha poi ribadito come la priorità sia restare all'Inter: "La nostra priorità è l"Inter. La società mi aveva contattato nel bel mezzo della Champions per parlare, ma io ho detto di aspettare visto che il momento era delicato. Avete visto come ho pianto per l'uscita dalla Champions"L'agente di Icardi ha poi riservato una stoccata all'Inter: "Ma perché devo fare sempre io la figura di m...? Perché non si dice qualcosa a Suning? L"Inter la scorsa estate voleva mandarlo alla Juve, fu Mauro a dire di no. Ha rifiutato anche più soldi. La Juve per convincermi mi ha detto che avrebbe fatto coppia con Ronaldo, e alla fine è arrivato davvero. Mi hanno detto che Icardi sarebbe stato l'unico numero 9. Mi viene da ridere quando dicono che Mauro non ha mercato...non mi fate parlare per favore".

Queste bordate da parte di Wanda non avranno di certo fatto piacere alla società dato che a gennaio, durante la sosta, c'è in programma di rinnovare il contratto fino al 2023 a cifre molto più alte e dalle parole di Wanda si evince come le parti siano lontane per quanto riguarda la cifra. Ora toccherà a Marotta e Ausilio spegnere il fuoco appiccato dalla bella Nara che ancora una volta si conferma un'astuta agente.

Wanda Nara show ieri sera a Tiki Taka, la moglie e manager dinon ha risparmiato frecciate e nessuno con i giornalisti nel suo mirino: "Mi sono stufata di sentire sempre le solite cose sui giornali. Il rinnovo? Ancora mi devo sedere e parlare. L"accordo è lontano, lontanissimo, o meglio, non è così vicino come si dice. Mauro non si discute, deve rinnovare punto e basta. Non è una questione di soldi, quanto prende ad esempio Higuain o il portiere del Milan?".