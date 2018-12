Meghan Markle e il Principe Harry criticati dal web

La cartolina ha avuto molte critiche perché è considerata non convenzionale, se messa a paragone con quella di Carlo e William. Si sa però che Meghan Markle e il Principe Harry sono contro le restrizioni di Corte. I più attenti però hanno notato una certa somiglianza con una foto che la stessa Markle ha condiviso sui social al tempo del suo primo matrimonio. Lo scatto è riportato qui all"interno della news.

La foto è in bianco e nero, l"abbraccio è più o meno lo stesso, a cambiare è solo lo scenario, il Frogmore Cottage è sostituito dal mare della Giamaica."È spaventoso" commenta un utente, "la stessa idea è stata usata per entrambe le foto" continuano i followers.





Le critiche però sono del tutto ingiustificate e, secondo gli insider, la Christmas Card della coppia è stata presa di mira per un altro motivo. I commenti negativi sono cominciati a fioccare dopo che il Prince Harry ha confermato la sua assenza dalla battuta di caccia del 26 Dicembre. Meghan Markle, fervente animalista, non vorrebbe che il marito prendesse parte a "quella barbaria." Gli inglesi sono tradizionalisti e non avrebbero accettato la presa di posizione del principe e della duchessa.

Solo qualche giorno fa sono trapelate sui profili social dile foto deglidi tutta la famiglia reale, compresa quella di. Ma la foto dei neo-sposi non è tanto piaciuta agli estimatori della Corona, infatti sui social, sia il principe che la duchessa sono stati aspramente criticati. L"immagine vede la Markle legata in un amorevole abbraccio al Principe Harry, di spalle all"obbiettivo, mentre guardano sognati i fuochi d"artificio. La foto è stata scattata durante il giorno del loro matrimonio.