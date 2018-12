Cagliari, bimbo di un anno morto soffocato da un boccone

Il bambino era figlio di una donna di origini maliane ed ospite dell'istituto insieme alla madre, la donna è stata la prima a dare l'allarme, vedendo il figlio con difficoltà respiratorie dopo aver ingerito il boccone. Il piccolo è stato subiti trasportato con un elicottero all'ospedale Brotzu del capoluogo sardo. Inutili, però, i tentativi di rianimarlo.

