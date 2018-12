Mi do fuoco! 18enne fa l'estremo gensto in piazza come suo padre

La cosa ancor più terribile è che il padre della 18enne si uccise nello stesso 5 anni prima, nel 2013. All'epoca Mauro Sari, un artigiano edile di 47 anni, si tolse la vita nello stesso piazzale in cui stamattina è avvenuto il tragico episodio.

Il padre si era dato fuoco a causa di problemi economici e di salute. Subito dopo il successo elettorale di Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, Sari si presentò, infatti, a casa sua, a Genova, per chiedergli un aiuto finanziaro ed in quella occasione finì sui giornali di tutta Italia e fu ripreso anche in televisione.

Una 18enne ha tentato il suicidio dandosi fuoco all'interno di unadibito a parcheggio, il drammatico episodio è avvenuto questa mattina nel piazzale di San Lorenzo, a, in provincia di Savona. La ragazza al momento è condizioni gravissime, ha riportato ustioni sul 50% del corpo. Subito dopo essersi cosparsa di liquido infiammabile, la 18enne si è data fuoco, immediati i soccorsi dei vigili del fuoco e i sanitari del 118, allertati da alcuni passanti che hanno assistito all'atroce scena. La giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Savona, per poi essere trasferita al Centro grandi ustionati del CTO di Torino, ora si trova in prognosi riservata.